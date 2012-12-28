Dekanlara Erciyes Brifingi

Dekanlara, Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler tarafından Erciyes Dağı'nda yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verildi.



Erciyes Üniversitesi'nin Erciyes Dağı'ndaki sosyal tesislerinde düzenlenen sunuma Türkiye'deki çeşitli üniversite hastanelerinin tıp fakültesi dekanları katıldı. Burada yaptığı sunumda Erciyes'in bir turizm merkezi olması için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İkiler, turizm sektörünün önümüzdeki yüzyılın en önemli sektörlerinden biri olacağını, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin de bu alanda yerini alacağına vurgu yaptı.



Yaklaşık yarım saat süren sunumun ardından dekanlar, Hacılar Kapı ve Tekir Kapı bölgesinde yapılan tesisleri gezerek yerinde görme imkanı buldu.

