Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dekanlara Erciyes Brifingi

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan tıp fakültesi dekanları Erciyes'te bir araya geldi.

Dekanlara Erciyes Brifingi
Dekanlara, Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler tarafından Erciyes Dağı'nda yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Erciyes Üniversitesi'nin Erciyes Dağı'ndaki sosyal tesislerinde düzenlenen sunuma Türkiye'deki çeşitli üniversite hastanelerinin tıp fakültesi dekanları katıldı. Burada yaptığı sunumda Erciyes'in bir turizm merkezi olması için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İkiler, turizm sektörünün önümüzdeki yüzyılın en önemli sektörlerinden biri olacağını, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin de bu alanda yerini alacağına vurgu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren sunumun ardından dekanlar, Hacılar Kapı ve Tekir Kapı bölgesinde yapılan tesisleri gezerek yerinde görme imkanı buldu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.