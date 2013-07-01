Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçeli Evler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi. Ağaçtan düşen A.C.’nin sol koluna bahçenin demir parmaklıkları saplandı. Yakınları tarafından koluna turnike yapılan A.C. için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve ardından da itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin demir parmaklıkları keserek kurtardığı A.C., kolundaki demirle birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolundaki demir yapılan ameliyatla alınan A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (iha)
Demir Parmaklık Koluna Saplandı
Kayseri’de dengesini kaybederek dut ağacından düşen şahsın koluna demir parmaklık saplandı.
01 Temmuz 2013 Pazartesi 17:22
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