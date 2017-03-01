Denize Atlayan Belediye Başkanı, Fenalaşan Dalgıcı Kurtardı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dalgıç denizde fenalaşınca Belediye Başkanı İsmail Yıldırım anında suya atladı. Yıldırım'ın kurtardığı dalgıç, tedavi altına alındı.

DALGIÇ, DENİZDE FENALAŞTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlendi. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik de katıldı. Bu sırada deniz altına iki dalgıç çelenk bırakmak istedi. Ancak dalgıçlardan birisi denizin içinde fenalaştı.





BELEDİYE BAŞKANI DENİZE ATLADI

Bayan dalgıç Şenay Ertorun'un fenalaştığını fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak denize atladı. Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi. Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan İsmail Yıldırım, fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkarttı.







BAŞKANI ALKIŞLADILAR

Başkanın hareketi törene katılanlardan alkış topladı. Başkan Yıldırım'a kıyıya çıkınca hemen battaniye verildi. Dalgıç ise tedavi altına alındı. Tüm bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.(Haberler.com)

