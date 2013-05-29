Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Melikgazi ilçesi İldem yolu üzerinde bulunan yıkık bir evde yapılan deprem tatbikatına; İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şube müdürleri ve polisler katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Birimi’nden 23 polis memurundan oluşan arama-kurtarma ekibi, tatbikatta göz doldurdu.

Tatbikatta senaryo gereği yıkık binada yapılan çalışmada ekipler senaryo gereği feryat eden meslektaşlarını enkazdan uzaklaştırmakta güçlük çekerken, “Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsanız bir yere vurun” diyerek yaralı aradı. Enkaz altında bulunan yaralılar, büyük bir titizlilikle çıkarılarak UMKE ekibinin de yardımıyla ambulanslara taşındı.

Arama-kurtarma ekibi, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve izleyenlerden tam not aldı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, deprem tatbikatından önce yaptığı açıklamada, “Afet, kaza ve toplu ölümle neticelenen her türlü olayda arama ve kurtarma faaliyetlerine katkı sağlama amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzün Çevik Kuvvet Birimi’nde ÇEKUB adı altında bir arama-kurtarma timi oluşturduk. Arkadaşlarımız İl Acil Afet yönetiminden eğitim aldı” ifadelerini kullandı.