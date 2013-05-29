Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Birimi’nde oluşturulan arama-kurtarma ekibinin yaptığı deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı
Melikgazi ilçesi İldem yolu üzerinde bulunan yıkık bir evde yapılan deprem tatbikatına; İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şube müdürleri ve polisler katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Birimi’nden 23 polis memurundan oluşan arama-kurtarma ekibi, tatbikatta göz doldurdu.
Tatbikatta senaryo gereği yıkık binada yapılan çalışmada ekipler senaryo gereği feryat eden meslektaşlarını enkazdan uzaklaştırmakta güçlük çekerken, “Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsanız bir yere vurun” diyerek yaralı aradı. Enkaz altında bulunan yaralılar, büyük bir titizlilikle çıkarılarak UMKE ekibinin de yardımıyla ambulanslara taşındı.
Arama-kurtarma ekibi, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve izleyenlerden tam not aldı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, deprem tatbikatından önce yaptığı açıklamada, “Afet, kaza ve toplu ölümle neticelenen her türlü olayda arama ve kurtarma faaliyetlerine katkı sağlama amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzün Çevik Kuvvet Birimi’nde ÇEKUB adı altında bir arama-kurtarma timi oluşturduk. Arkadaşlarımız İl Acil Afet yönetiminden eğitim aldı” ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.