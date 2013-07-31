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Derebağ Şelalesi Kaderine Terk Edildi

Kayseri’nin tabiat harikalarından birisi olarak gösterilen Derebağ Şelalesi ilgisizlik ve proje yapılamaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda.

Derebağ Şelalesi Kaderine Terk Edildi
Yahyalı sınırları içerisinde, Derebağ Belde Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Derebağ Şelalesi’nin tam 7 aydır proje beklediği belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıllarda ‘’Milli Park’’ statüsü nedeniyle çevre düzenlemesi yapılamayan ve atıl bir duruma mahkûm edilen Şelalenin, Tabiat Parkı statüsüne geçirilmesine rağmen Kayseri Milli Parklar Şubesinin gereken projeyi hazırlamaması nedeniyle kaderine terk edildiği ileri sürüldü.
Birkaç yıl önce Milli Park statüsünden çıkarılarak Tabiat Parkı halini alan Derebağ Şelalesi için, Derebağ Belde Belediye’sinin girişimleriyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için tam 700 bin TL ödenek alındı.
Ödenek Yahyalı Kaymakamlığı kasasında beklerken, proje hazırlanamadığı için ihale sürecine çıkılamadığı bildirildi. Erciyes Master Planı kapsamında Kayseri’nin turizm çalışmaları şahlanırken, bu doğa harikası şelalenin göz göre göre bitişine göz yumulmaması yöre halkı tarafından talep ediliyor.
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İSİMSİZ 2 yıl önce

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