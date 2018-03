Derevenk Viyadüğü 2019’da açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Derevenk Viyadüğü çalışmalarını yerinde takip etti. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte bölgeye giden Başkan Çelik, bağlantı yolları ile ilgili projeleri inceledi.









Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Melikgazi ve Talas Belediye Başkanları ile birlikte Derevenk Viyadüğü şantiyesini de ziyaret etti. Karayolları Bölge Müdürü Şenol Altıok ile bir araya gelen Başkan Çelik, Derevenk Viyadüğü ve Bağlantı Yolu animasyonunu izledi ve çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.







Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarının 2019 yılında trafiğe açılacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri’de her zaman söylediğimiz gibi bir uyum kültürü var. Kayseri’ye bir hizmet yapılacaksa her birim üzerine düşeni koordineli bir şekilde yapmayı kendine görev bilir. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve işi yapan taraf olan Karayolları ile beraber 2019 senesinde açmayı planladığımız bu yolla ilgili yapacağımız çalışmaları planlıyoruz. Viyadüğün bitimiyle eş zamanlı olarak, bağlantı yollarının da bitirilmesi gerekiyor. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nden, viyadüğün karşı tarafındaki Talas Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 3,5 km yolun yapım işi Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ait. Viyadüğün girişinden Talas’a ve Tavlusun Caddesi’nden Melikgazi’ye uzanan bağlantı yolu da bizim işimiz. İnşaat sezonunun başlamasıyla beraber önümüzdeki sene bu yolların imalatına başlayacağız. İnşaat sezonuna hazır olmak için kış mevsimi içinde bizim planlamaları bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle üç belediye başkanı olarak bölgedeyiz” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, şehrin ana akslarından Kuzey Çevre Yolu’ndan sonra Güney Çevre Yolu’nun batı tarafındaki kısmın da trafiğe açıldığını hatırlatarak, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarıyla doğu tarafının da trafiğe açılacağını kaydetti.







Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde üzerimize düşen ne varsa her zaman olduğu gibi katkı sağlayacağız. Amacımız Kayseri’mizin daha yaşanabilir, daha planlı, daha imarlı yollarla donatılmasını sağlamak” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da viyadük ve bağlantı yollarının şehir trafiğini ve özellikle Sivas Caddesi trafiğini çok rahatlatacağını dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde Melikgazi ve Talas olarak elimizden geldiğince projenin hayata geçmesi için destek veriyoruz” dedi.

