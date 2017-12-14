Dev projede inşaat başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarihinin en önemli projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etap inşaatları yakında başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Nuralan, geçen ay yapılan 1. Etap 1. Kısım inşaatlarının yapım işi ihalesini alan Erkut İnşaat ile sözleşme imzaladı.

Kazım Nuralan, atılan imzaların, şehrimize, ülkemize, Sahabiye halkına, Büyükşehir Belediyesi’ne ve yüklenici firmaya hayırlı olmasını temenni etti.

Sözleşmeyi imzalayan Erkut İnşaat Genel Müdürü Erkut Korkmaz da ilk etabın diğer etaplara da örnek olacağını söyledi.

5 bloktan oluşacak

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 1. Etap 1. Kısım 5 bloktan oluşuyor. Yapılacak olan beş blokta 80 ila 310 metrekare arasında 622 daire ve 20 ila 400 metrekare arasında 55 adet iş yeri bulunuyor. Birinci etapta ayrıca rekreasyon alanı altında 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark yer alıyor.

Kurum Haberi

