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Dev referandum anketimize büyük ilgi

Gazetemizin internet sitesinde yayınlanan dev referandum anketine şu ana kadar yaklaşık 13 bin kişi katıldı.

Dev referandum anketimize büyük ilgi
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Katılımcıların yüzde 50,63’ü evet, yüzde 45,35’i hayır tercihini kullanırken yüzde 4’lük kesim ise kararsız olduğunu beyan etti. Kararsızların dağılımı yapıldığında ise yüzde 52,75 evet, yüzde 47,25 hayır oranı ortaya çıkıyor.

Anketimize katılmak için burayı tıklayabilirsiniz.

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KayseriDEVReferandumANKET
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