Develi’de Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı yapılıyor

8 bin metrekarelik alana yapılacak olan anıt parkla ilgili açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Kardeş İzmit Belediyemizle istişareler sonucunda karar verdiğimiz Çanakkale Şehitler Anıtı Parkı için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Anıt Heykeller ve rölyef çalışmalarının yapılacağı park içerisinde özellikle Çanakkale Savaşında şehit düşmüş Develili kahramanlarımız için de ayrıca anıtlar yapılacak. Teraslama çalışmaları ile Develi’nin eşsiz manzarasının da seyredileceği parkımızı Haziran ayı sonuna bitirmeyi planlıyoruz. Şimdiden Develimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.