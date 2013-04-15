Devrilen Araçtan Yara Almadan Çıktı

Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, H.Ö.’nün kullandığı 38 AJ 152 plakalı araç park halindeki 38 UZ 082 plakalı araca arkadan çarptı. Büyükşehir Belediyesi istikametine doğru seyir halindeyken, plakası henüz belirlenemeyen bir aracın neden olduğu kazada devrilen H.Ö.(29)’nün kullandığı 38 AJ 152 plakalı araç, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptıktan sonra, park halindeki 38 UZ 082 plakalı araca çarparak devrildi. H.Ö.devrilen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Polisin çevrede başka kaza olmaması için aldığı güvenlik önlemlerinin ardından H.Ö, olay yerine gelen 112 ambulansına bindirildi. Başka bir araç sebebiyle kaza yaptığını söyleyen H.Ö., “Yoldan gelirken önümdeki araç bir anda frene bastı. Ben de sağa kırmak zorunda kaldım. Ondan sonra ağaca vurdum ve araba devrildi.” İfadelerini kullandı.

38 AJ 152 plakalı aracın, olay yerine gelen çekiciyle götürülmesinin ardından trafik normale döndü. (iha)

