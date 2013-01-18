Dikkatsiz Yaya Ölümden Döndü

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi Tuna Tramvay Durağı'nda kendisi için yanan kırmızı ışığı dikkate almayıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan R.Y'ye (51) 38 PS 006 plakalı araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı R.Y'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastane yetkilileri, yaralı R.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. (İHA)

