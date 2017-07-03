Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dil ve Edebiyat Dergisi 103. Sayı çıktı

Dil ve Edebiyat Dergisi 103. Sayı çıktı
 
     Dil ve Edebiyat dergisinin 103. sayısı raflardaki yerini aldı. Edebiyatımızın nabzını tutan yayınlar arasında yer alan dergi, her zamanki gibi öncelikle günümüzün önemli şairlerinden şiirlerle okura merhaba diyor. Şiirlerden sonra ise Üzeyir İlbak’ın “Tarih, Miras, Aidiyet Şuuru: Kâğıtlara Çizilen Sınırlarla Yaşamak” başlıklı makalesi yer alıyor; coğrafyamızda yaşanan sıkıntıları tarihsel bir temellendirmeyle ele alan bu makale, kültürel krizleri anlamlandırma noktasında çok önemli işaretlerde bulunuyor.
     Zafer Acar’ın “Estetik ve Sentetik Arasında İsmet Özel Şiiri” başlıklı yazısı İsmet Özel şiirine yeni perspektiflerden bakmamızı sağlarken Cemil Meriç ve Sezai Karakoç üzerine yayımlanan metinler ise edebiyat ve düşüncemize önemli hizmetlerde bulunmuş bu iki önemli yazara bakışlarımızı derinleştirecek tespitler içeriyor.
Öte yandan Dil ve Edebiyat dergisi dijital ortamda da okurlarıyla buluştu. (Kurum haberi)
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.