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Dilencilere Kanmayın

Özellikle camilerin çevresini mekân tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşları duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Dilencilere Kanmayın
Başkan Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı nedeni ile zabıta teşkilatında izinlerin kaldırıldığını hatırlatarak, ''Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Halkımız yardım severdir ve iyi niyet ile yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle Ramazan ayında yardımlaşmanın hat safhaya vardığı dönemde cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir'' dedi.
İyi niyetli, yardımsever ve yardım isteyeni karşılıksız bırakmama ahlakı ile yetişmiş insanların, art niyetli kişilerle gerçekten muhtaç kişileri ayırt edemediğini, sonuç itibarıyla zabıtanın görevlerinin zorlaştığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, dilencilik yapmanın zaten 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca de yasak olduğunu sözlerine ekledi.
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