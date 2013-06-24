Din Görevlilerine Diyafram Semineri

Pınarbaşı ilçe Müftülüğü tarafından Mehmet Ali Paşa Caminde düzenlenen semineri, Kayseri’den Eğitimci Yazar Diyafram ve Ses Uzmanı Ömer Çuhadar verdi.

Çuhadar, din görevlilerinin katıldığı seminerde, diyafram ve ses kullanımı konularında önemli bilgiler verdi.

Çuhadar, “Bedensel bir özür ya da konuşmanın gerektirdiği özel durumlar dışında, soluk burundan alınmalıdır. Diyaframla ve göğüsle soluk alınabilir; ancak, göğsün üst bölümünden alınması durumunda, ciğerlerin ancak yüzde 10'unu kullanmış olur ki, bu da konuşmacıda karın sıkışması, soluk kesilmesi, yorgunluk ve bunların sonucunda şaşkınlık, bocalama gibi başarısızlıklar ortaya çıkarır" dedi.