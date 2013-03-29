Dini eğitim 'engellere' takılmasın

ERÜ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında engelli ilkokul öğrencilerine temel dini bilgileri özel öğretim yöntemleri uygulayarak, dini bazı temel bilgileri daha rahat anlamalarını sağlıyorlar. Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine bu eğitimi veren ERÜ öğrencileri Ahmet Şişik, Recep Albayrak ve Derviş Gümüş ders kapsamında verdikleri bu eğitimi haziran sonuna kadar devam edeceklerini söylüyorlar. Eğitim veren öğrencilerden Ahmet Şişik; “Küçük engelli kardeşlerimizin her ne kadar öğrenme aşamalarında bazı sıkıntılar yaşasalar da dinin her insanda olduğu gibi onlar üzerinde bıraktığı etkiyi hissediyoruz. Biz bu kardeşlerimizin de dinin bazı kaidelerini yerine getirebileceklerini ve bu tecrübelerden onlarında faydalanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak, toplumunda engelli insanlar için bazı özel faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini aktardı. Şişik, Kayseri’de engelli ortaokul öğrencileri için başlattıkları bu uygulamaların benzerlerinin Kayseri ve Türkiye geneline yayılması temennisinde bulunarak, engelli insanların da dini tecrübelerini yaşayabilecek bilgiye ulaşmaları için olanaklar sağlanması gerektiğini kaydetti.