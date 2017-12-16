Diplomatik Kış Kermesi’nde Kayseri ürünleri de yer aldı

Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in Mostar şehrinde 2006 yılında açtığı KAYMEK kursları ile 11 yıldır iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunuyor. Bu kursların yanı sıra düzenlenen etkinliklere de destek veren Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki kermese katkı sundu.



Saraybosna’da yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve gelirinin tamamı engelli, bakıma muhtaç ve tedavi gören çocukların ihtiyaçları için harcanacak olan “Diplomatik Kış Kermesinde” Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’den gönderdiği ürünler de yer aldı. Kermese katılanlar özellikle Türk standına büyük ilgi gösterdi.

İHA

