“Direnişten Kurtuluşa Kudüs Gecesi"

“Direnişten Kurtuluşa-Kudüs” başlığıyla organize edilen etkinliğin ev sahipliğini Kayseri Buluşmaları Platformu Başkanı Ali Karagöz yaparken, Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Araştırmacı Gazeteci Yazar Turgay Güler geceye söyleşileriyle imza atacak. Gecenin sunuculuğunu ise güçlü sunumlarıyla Selda Polat ve Muharrem Öztürk üstleniyor.

Amacımız, Kudüs bilincini artırmak

Kayseri Buluşmaları Platformu Başkanı Ali Karagöz, Kudüs konusuna dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak, “Peygamber Efendimizin Miraç’a yükseldiği yer olan Kudüs, bütün Müslümanların ortak davasıdır. İlk kıblemiz olan Kudüs’un Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu özellikle bu günlerde anlatmak için ‘Direnişten Kurtuluşa - Kudüs’ etkinliğini düzenliyoruz. Amacımız, Kudüs bilincini artırmaktır. Zira; Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; ‘Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir’. Bu düşünceyle 30 Aralık Cumartesi Günü saat 19.00’ da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Araştırmacı Gazeteci Turgay Güler ve Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik’in katılımlarıyla düzenleyeceğimiz ve sunuculuğunu Selda Polat ile Muharrem Öztürk’ün yapacağı etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi



