Diş dostu süt



Ağız ve diş sağlığı, yeterli ve dengeli beslenmenin göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzün sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olan diş çürükleri ise karbonhidratların ağzımızdaki bakterilerle karışması ve asit yapması sonucu başlıyor.

Ağzımızda asit oluşturan bakteriler sonucu diş minesi aşınıyor ve çürükler oluşuyor. Sütteki kalsiyum ve fosfat ise diş yüzeyindeki mineral kaybını gideriyor ve mineral dokusunu yeniliyor, tükürük ve plaklardaki kalsiyum miktarını artırarak çürük oluşumunu engelliyor. PH değeri 6.57 olan sütün PH’ı da diş çürüklerini engellemede önemli bir yer tutuyor.



Süt içtikten sonra da düzenli ağız hijyenin sağlanması ile birlikte, düzenli süt tüketiminin diş çürüklerinin oluşumunu azalttığını belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır. Sütteki kalsiyum ve fosfor bu mikroorganizmalara doğal bir savunma sağlar” dedi. İnanç, özellikle çocukların şeker tüketimlerinin fazla olduğunu bu sebeple günde 2 bardak süt içerek dişlerinde oluşabilecek çürüklerin önlenebileceğini, diş yüzeyindeki mineral kaybının giderilmesini ve yenilenmesini sağlayacağını belirtti.



Kurum Haberi

