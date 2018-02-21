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Dış Ticaret Merkezi firmaları ziyaret etti

Kayseri OSB Dış Ticaret Merkezi rutin faaliyetleri kapsamında çeşitli firmaları ziyaret etti.

Dış Ticaret Merkezi firmaları ziyaret etti

Kayseri OSB Eğitim ve Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi uzmanlarından oluşan bir heyet çeşitli firmaları ziyaret ederek, yetkililer ile Dış Ticaret İstihbarat Merkezi faaliyetleri içerikli görüşmeler gerçekleştirdiler. Görüşmelerde firmalara, Dış Ticaret İstihbarat Hizmetleri, Türkiye Ticaret Merkezleri-Dubai çalışmaları ve URGE Kümelenme faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, firmaların fırsat sunan pazarları tespit edebilmeleri ve yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kurum Haberi
 
 
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