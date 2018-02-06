Diyanet-Sen’den Adnan Oktar'a suç duyurusu

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, Kayseri Adliyesi'ne gelerek Adnan Oktar ve televizyon kanalı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Burada açıklama yapan Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu; Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmanın normal karşılanacak bir durum olmadığını dile getirerek; "Bu çetin günlerde maalesef biz millet olarak İstiklal mücadelesi verirken bazı muhalifler bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler oluşturma peşindedir. Yaptığı programlarla insan ahlakı ile bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu kanala Müslüman ailelerden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte İslam ahlakının sınırlarını zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu diyaneti hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, diyanetin ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Yayın özgürlüğünü halkın değerlerine saldırı olarak gören bu kişinin yapmış olduğu talk şovlar ne İslam'a ne de bu ülkenin insanına fayda vermediği, kadim geleneği olan İslam'ın bu tür manipülasyonlarla dejenere edilmeyeceği açıktır. Süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, çağdaş algı operasyonları ve tehditlerle gençlerimizi kendi menfaatlerine alet eden kurgulanmış her tür yapılardan rahatsız olduğumuzu ilan ederek bu tür yapılara karşı var gücümüzle mücadele edeceğimizi deklere ediyoruz" dedi.

Hakim ve savcılardan hak ettikleri cezayı vermelerini talep ettiklerini sözlerine ekleyen Kaşıkçıoğlu; "Hakimlerimizden ve savcılarımızdan talebimiz odur ki, İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerini bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurların İsrail ve FETÖ hayranlığı dahil arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılsın ve hak ettikleri ceza kendilerine verilsin. Diyanet-Sen Genel Merkez ve 81 şubemizle birlikte eş zamanlı olarak duyurusunda bulunduk ve konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Televizyon kanalı kapatılsın"

Televizyon kanalının topluma daha fazla zarar vermeden kapatılmasını istediklerinin altını çizen Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu şöyle konuştu;

"Özellikle bayanları toplum içerisinde rencide edip kedilere bile ahlaksızlık yapıp 'Kedicikler' diyerek Türk devletine, bizim ahlak yapımıza uymadığı için özellikle bu televizyon kanalının daha fazla zarar vermeden kapatılmasını istiyoruz. Tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'na da yapılanı hepiniz biliyorsunuz, Adnan Oktar'a bu fırsatın verilmemesini, gereken cezayı da çekmesini istiyoruz.

İHA

