Diyanet-Sen’den Ünlü hakkında suç duyurusu

Kayseri Adliyesi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, namaz kıldığı esnada torunları omzuna çıkınca secdesini uzatan bir peygamberin ümmeti olduklarını hatırlattı.Başkan Kaşıkçıoğlu, mübarek aylarda televizyon programlarına çıkarak halkı bilgilendirmeye çalışan ilim adamlarının, İslami hassasiyetleri hatırlatmaya çalışmasının diyanet camiası olarak kendilerini memnun ettiğini belirtti.Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "Çocuk Dostu Camiler" projesini hayata geçiren Mehmet Görmez'i eleştiren yazar Osman Ünlü'nün bir televizyon programında yaptığı konuşmasında camilere yönelik skandal açıklamalar yaptığını belirten Kaşıkçıoğlu, "Osman Ünlü'nün ilmi manada köhnemiş, İslam mabetlerini aşağılamaya çalışan, rencide etmeye çalışan fikri yapısının ilim adamlığı vasfına yakışmadığı ortadadır. Bu güne kadar camiye gelenleri itmek, rencide etmek, camiden soğutulan gençlerin müsebbibi olmak bu tarz düşünce içerisinde olanlar yüzündedir." dedi.Grup üyeleri açıklamanın ardından adalet sarayına girerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan suç duyurusunda, ilahiyatçı-yazar olarak bilinen Osman Ünlü'nün bir televizyon kanalında yayınlanan iftara doğru programına konuk olarak dini konularda açıklamalar yaptığı anlatıldı.Söz konusu programda, Diyanet İşleri Başkanlığının projelerini hedef alan açıklamalar yapıldığı belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, programda Müslümanlar için mübarek ibadet yeri olan kutsal mekan camiler için de çok ciddi infiale sebep olacak hakaret içeren cümleler kullanıldığı aktarıldı.