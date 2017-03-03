Doğal olan deprem, doğal olmayan ise afettir

Türkiye’nin yüzde 66’sının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunduğunu kaydeden Bülent Üzeltürk, “Konutlarımızın yaklaşık 16 milyonu yani yüzde 69` u, nüfusumuzun ise yaklaşık 66 milyonu yani yüzde 72`si 1. ve 2. derece, deprem bölgesinde yer alan ülkemizde, yaşadığımız büyük ölçekli depremlerde yüz bine yakın insanımızı kaybettik, yarım milyonu aşkın konutumuz ciddi şekilde hasar gördü, yüzbinlerce vatandaşımız da yaralandı. Sonuçlarını unutamadığımız felaketleri yaşadık, son günlerde Çanakkale`de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde dahi, can kaybı olmaması sevindirici olmakla birlikte, 500 yakın konutun ağır hasar görmesine, bine yakın konutun ise hafif ve orta hasarlı olmasına neden olduğu ve milyonlarca lira değerinde mal kaybına neden olduğunu biliyoruz” dedi.

Türkiye’de deprem gerçeği göz önünde bulundurularak inşa faaliyetlerine devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Bülent Üzeltürk, “Biz biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem, düşük standartlardaki ve sağlıksız binalardaki hasarlar afete dönüşmektedir. Yine biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değildir, ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Sonuç olarak, ‘Deprem Haftası’ olan 1-7 Mart tarihleri arasında, kamuoyunun dikkatinin ülkemiz deprem gerçekliğine çekmek, depreme ve zararlarının azaltılmasına farkındalık yaratmak, yapılması gerekenleri sorgulamak daha bir önem ve gereklilik taşımaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki, depremler jeolojik nedenlerle meydana gelen doğa olaylarıdır. Bu doğa olayı, maalesef ülkemizde birer afete dönüşmektedir. Deprem zararlarını ortadan kaldırmanın veya azaltmanın mümkün ve bizim elimizde olduğu anlayışını toplumsal bilince çıkarmak önem taşımaktadır. Biz biliyoruz ki, Doğal olan depremdir, doğal olmayan ise afettir” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

