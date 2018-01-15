"Doğalgazsız mahalle kalmayacak"

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Kayserigaz firmamızla 2018 yılı ilçemizde ve ilçemize bağlı mahallelerde yapılacak yatırım çalışmalarını görüşüyoruz. Kayserigaz firmamızla 2008 yılından beri ilçemizde hizmet veriliyor bu sene 11. senemiz" dedi.

Başkan Karayol, "Merkezdeki konutlarımız ve iş yerlerimiz çevre dostu yakıtımız doğalgazı kullanıyorlar" diyerek ilçedeki doğalgaz kullanımı konusunda şu bilgileri verdi.

"2018 yılı içerisinde inşallah Süksün mahallemizde imar yolu problemi olan yerler çözülürse şuanda Süksün mahallemizde % 95'ler seviyesindeyiz imarlı bölgelerde eksik kalan kısımlar tamamlanacak. Saraycık mahallemizin imarlı bölgelerin tamamı 2018 yılı içerisinde doğalgaz verilecek. Örenşehir mahallemizde imarlı bölgelerin tamamına belediyemizce açılacak yollar açıldıktan sonra doğalgaz verilecek. Garipçe mahallemize inşallah bütçe imkanları Kayserigaz firmamızın uygun olursa sadece doğalgaz istasyonu tesis edilecek 2019 yılında da Garipçeyi programa almaya çalışacağız. Ayrıca İncesu merkezde muhtelif cadde sokaklarda eksik olan doğalgaz çalışmaları 2018 yılında tamamlanarak İncesu ilçe merkezindeki 11 mahallemiz % 100 seviyesine ulaşmış olacağız. 2008 yılından 2017 yılı sonu itibaren Kayserigaz firmamızın İncesu ilçemizde yapmış olduğu yatırımın maliyeti 13.5 milyon TL."