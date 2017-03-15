DOKTOR BAŞKAN’DAN EN GÜZEL TIP BAYRAMI HEDİYESİ

Belediye Başkanı olmasının yanında Nöroloji Uzmanı bir doktor olan Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı’nda böylesine anlamlı ve önemli bir tesisisin tanıtım toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Ak parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz meclis üyeleri, sağlık çalışanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik semt polikliniğinde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kendilerine gül hediye ederek kutladılar.

Başkan Memduh Büyükkılıç tanıtım programına katılan heyet ile birlikte semt polikliniğini gezerek işleyişi hakkında KEAH Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan’dan bilgiler aldı.

Belediye Başkanı olmasının yanında Nöroloji Uzmanı bir doktor olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nda böylesine anlamlı ve önemli bir tesisisin tanıtım toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisine verilen en güzel Tıp Bayramı hediyesi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Yüz binlerce vatandaşımıza hizmet verecek olan semt polikliniğimiz şehrimize, ilçemize ve semtimize hayırlı olsun. Değerli başhekimimiz 14 Mart’ta polikliniğimizin hizmet vermeye başlayacağını söyleyince bizlerde hayırlı olsun demek için bir araya geldik. Şehrimizin doğusundaki bu ihtiyacın karşılanması için Melikgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen hizmeti yapmamız gerektiği anlayışı için milletimizin huzur ve refahı için “Her İş Bizim İşimiz” diyerek bu çalışmaya destek verdik ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Sağlık Bakanlığımız içinin donanımını sağladı ve bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bundan böyle yerinde sağlık hizmeti verilecek. Bu tesisin yapımının her aşamasında görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarıma sağlıklı günler temenni ediyorum.”







Çelik’in konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yaptığı açıklamada “Başta Memduh Başkanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum.14 Mart Tıp Bayramı’nda günün anlamına uygun bir tesisin tanıtımını ve hizmet vermeye başlamasını kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye başkanları çalışır, iş yapar, proje üretir ve uygular. Yollar, imar, park, su vs. bunun yanında bir başka görevimiz daha var. Şehrimizde yaşayan yönettiğimiz coğrafyadaki insanların huzur, mutluluk ve konforunu düşünmek ve bu yönde hizmetler yapmak. İbadethane, eğitim ve sağlık tesisleri gibi. Bu hizmetlerin hepsi dolaylıda olsa bizim hizmet alanımıza giriyor. Sağolsun, Memduh Başkanım bilgisi, tecrübesi ve çalışkan ekibi ile bu hizmetlerin en güzelini, en iyisini halkımıza sunuyor. 5 yıldızlı özel hastane konforunda olan semt polikliniğini şehrimize kazandırmasından dolayı başta Memduh Başkanımız olmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgeye 150-200 yataklı 2. basamak bir hastane yapmak için arazi arayışına girdik. Yapacağımız planlamanın ardından çalışmalarımıza hız vereceğiz.” dedi.

Böylesine güzide bir sağlık tesisinin hizmete başlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise“Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisten faydalanacak hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

(Kurum haberi)