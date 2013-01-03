Dolandırıcılara İnandı Arabasını Sattı

Kayseri'de dolandırıcıların, 'otomobilinizin ruhsat bilgileri terör örgütünün eline geçti. Sizi bu işten kurtarmak için istediğimiz parayı vereceğimiz hesaba yatırın" yalanına inanan Süleyman A., sattığı otomobilinin parasını alarak ATM'ye koştu. Yakınlarının uyarısına aldırmayan Süleyman A., elindeki 23 bin TL'yi, dolandırıcıların hesabına yatırdı. Polis ekiplerinin telefon ile aramasına rağmen ulaşılamayan Süleyman A., bir ATM önünde polis tarafından bulundu. Dolandırıcıların verdiği hesaba parayı yatıran Süleyman A.'nın 13 bin TL'si, banka çalışanlarının yardımıyla kurtarıldı.

Süleyman A., polis tarafından merkeze götürülerek ifadesi alındı. (iha)

