Dolandırıcılardan Yeni Yöntem

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, telefon dolandırıcılarının artık internet adresi yoluyla dolandırıcılık yaptığı uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada vatandaşlar şu şekilde uyarıldı:

“Bilişim dünyası bir taraftan hayatın her aşamasında farklı hizmetleri emrimize sunarak konforumuzu arttırırken, bir taraftan da bu sektörün imkânlarını kullanarak fırsatçılık peşinde koşan birtakım kötü niyetli kimselere sınırsız imkânlar sunmaya devam etmektedir. Suç dünyası tarafından da, en az masum amaçlarla kullanılan internet her gün akıl almaz yeni bir dolandırıcılık örneğine sahne oluyor. Bunlara en son örnek adli organlar gönderilmiş süsü verilen dolandırıcılık e-postalarıdır.

Kamuoyu kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaştan haklarında yürütülen terör soruşturmalarından kurtulmaları için para talep eden telefon dolandırıcılarını artık yakından biliyor. Bu dolandırıcılık türüne karşı duyarlılığın artması üzerine aynı yöntem e-posta aracılığı ile kullanılmaktadır.

Bu yeni dolandırıcılık yönteminde, kişilerin e-posta adresine T.C Adalet Bakanlığı’ndan gönderilmiş gibi gösterilen mesajda; bir savcılık soruşturma numarası verilerek yasadışı dinleme ve terör örgütüne bilgi aktarma nedeniyle ilgideki savcılık dosya numarasıyla işlem başlatıldığı, ekli dosyada isnat edilen suç hakkında delillerin yer aldığı, xx/xz/xxxx tarihine kadar e-devlet uygulaması üzerinden dosya tebliğinin onaylanması gerektiği bildirilerek, mesajın son kısmında elektronik imza kullanıldığı yazılıp gönderen adliyenin ve cumhuriyet savcısının adı belirtilmektedir.

Bu dolandırıcılık yöntemindeki asıl amaç muhatabın dikkatsizliğinden ve telaşından faydalanılarak, mesaj ekinde gönderilen zararlı yazılım içeren dosyanın bilgisayara indirtilmesidir. Söz konusu zararlı yazılım ile bilgisayarın kontrolünü ele geçirmek, kişisel bilgilere ulaşmak veya bu bilgisayarı suç amaçlı kullanmak hedeflenmektedir. Aslında mesaj dikkatlice incelenmiş olsa fark edilebilecek hatalar içerdiği görülecektir. Ancak kişilerin dikkati ciddi bir suçlama ve inandırıcılığı olan bazı ifadelerle dağıtılmaktadır. Hiçbir emniyet birimi veya adli merci yürütmekte olduğu soruşturmalarda böyle bir yöntem kullanmamaktadır.

Vatandaşlarımızın böyle bir e-posta mesajı ile karşılaşması halinde kesinlikle mesaj ekininin açılmaması, verilen direktiflerin yapılmaması ve derhal Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile temasa geçilmesi gerekmektedir.”