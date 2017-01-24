Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dolgi, Sömestr tatilinde çocuklarla buluştu

Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, sömestr tatilinde sergilediği tiyatro ve müzikli oyunları ile çocukları eğlendirdi.

Dolgi, Sömestr tatilinde çocuklarla buluştu
Kayserigaz Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine 2017 yılında da devam ediyor. Çevre ve enerji tasarrufu konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren Dolgi Çocuk Tiyatrosu sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Meysu Outlet Alış Veriş Merkezi’nde minik seyircileri ile buluştu.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, çocukları çevrenin korunması ve var olan enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması konularında bilinçlendiren, çocuklara topluma karşı duyarlı bireyler olmaları yolunda katkı sağlayan Dolgi Çocuk Tiyatrosu, müzik ve danslarıyla renkli anların yaşanmasına sahne oldu. Katılımın beklenenin çok üzerinde gerçekleştiği program fotoğraf çekimleri ve Dolgi’nin minik seyircilerine karne hediyelerini vermesiyle son buldu. Minik izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine, Dolgi Çocuk Tiyatrosu, sömestr tatili süresince farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140