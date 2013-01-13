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Domuz Saldırdı

Kayseri'de domuz saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Domuz Saldırdı
Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinin Melikören köyünde meydana gelen olayda, cenazeden dönen Y.İ.(40) ve arkadaşlarına ormanlık alandan çıkan bir domuzun saldırdığı öğrenildi. Domuzun nereden ve nasıl çıktığını anlamadığını söyleyen Y.İ., "Bir anda karşıma çıktı. Bir şey yapamadık" diye konuştu. Arkadaşlarının yardımıyla ilçe merkezine götürülen Y.İ., buradan 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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