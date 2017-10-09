Yapılan ihale ile 30 bin litre kurşunsuz benzin ile yine çevre dostu 2 milyon 700 bin litrelik kaliteli motorin akaryakıtının satın alınacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi her geçen gün planlı bir şekilde büyümekte gelişmekte ve nüfusu artmaktadır. Kayseri merkez nüfusunun % 50 ine hizmet veriyoruz. İlçenin batı ile doğu istikameti arasında 35 km mesafe bulunmaktadır. Bu geniş ve yoğun bir bölgelerde hizmeti seri, etkin ve yerinde verebilmek için ulaşımın açık ve seri olması gerekmektedir. İş ve hizmet makinelerin çalışır ve işleyen olabilmesi gerekir. Bu neden ile dönen tekerlek hizmetin belgesidir, ilkesi ile yer yıl ihtiyaca istinaden akaryakıt ihalesi yapmaktayız. Alınacak akaryakıtın çevre dostu olması belediyemizin çevre ve doğaya verdiği önemin bir ifadesidir. Ayrıca akaryakıtın motorin ağırlıklı olması da hizmete yapılacak yatırım fazlalığını göstermektedir. Çünkü kamyon, kamyonet, greyder, silindir, çöp toplama araçları, dozer gibi araçlar bilindiği gibi dizel motorludur “ dedi.

Ne kadar akaryakıt tüketiliyor ise o kadar çok hizmet üretiliyordur.

Hizmet araçlarının yaz aylarında tam kapasite çalıştığını hatta yoğun ve çetin geçen kış aylarında özellikle ağır iş makinelerinin kar ile mücadele de sürekli hizmet verdiğini hatırlatan Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iş makinelerinin ne kadar çok akaryakıt tüketiyor ise, o kadar çok hizmet üretiyor anlamını taşıdığını kaydetti.

Mobil akaryakıt aracı ile hizmet alanında yakıt transferi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak dizel araçlar için çalışma alanlarında akaryakıt transferi yapılabilmesi için yani biten yakıtlarını temin etmek için seyyar akaryakıt tankeri satın aldıklarını dolayısı ile zamandan ve akaryakıttan tasarruf elde ettiklerini sözlerine ekledi.