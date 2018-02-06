Dört ilçe için yatırım zirvesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önceki hafta İncesu, Tomarza, Yahyalı ve Akkışla Belediyeleriyle başladığı yatırım toplantılarına Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Felahiye ve Yahyalı ile devam etti. Kalan dört ilçeyle yapılan günün ilk toplantısında Bünyan Belediyesi’nin yatırım talepleri ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile her iki belediyenin bürokratlarının katılımıyla yapılan toplantıda öncelikle 2017 yılında yapılan hizmet ve yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda daha sonra 2018 yılına ilişkin talepler tek tek ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Bünyan’ın ardından Develi ile ilgili bir yatırım toplantısı yaptı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve bürokratların katıldığı toplantıda ilçenin yatırım ihtiyaçları ele alınarak 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Mustafa Çelik, Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ve belediye bürokratlarıyla da bir araya geldi. Toplantıda halen devam eden yatırımların son durumuna ilişkin bilgiler aktarıldı ve 2018 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra Yeşilhisar ilçesiyle ilgili yatırım toplantısı yaptı. Toplantıya Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz ile bürokratlar katıldı. Toplantıda Yeşilhisar’ın kendi bütçesiyle yapacağı çalışmalar görüşüldü ve Büyükşehir’den talep edilen yatırım teklifleri değerlendirildi.

“İlçelere yatırımda parmakla gösteriliyoruz”

Develi ilçesiyle ilgili toplantıda genel bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelere yatırımda Kayseri’nin farkına vurgu yaptı. Bu sene de hız kesmeden yatırımları sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Geçen ay kent merkezi ve ilçelerimizdeki tüm muhtarlarımızla bir toplantı yaptık ve mahalleleriyle ilgili taleplerini aldık. Ardından da belediye başkanlarımız ve ekiplerini dinlemeye başladık. Dört ilçemizle yatırım toplantılarını bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bu topladığımız bilgiler ışığında Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte 2018’i planlayacağız. Hedefimiz ilçelerine yaptığı yatırımla Türkiye’de parmakla gösterilen belediye unvanımızı koruyarak ilçelerimizdeki kalkınmışlığını artırmak. Bu konuda hız kesmeden devam edeceğiz. İlçelere yatırımda gıpta ile bakılan şehiriz” dedi.

Kurum Haberi

