Down Sendromlu Öğrenciye Dayak İddiası

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan Melikgazi Özel Eğitim Okulu’nda okuyan kızı E.Ü.’yü ziyarete giden Safiye Okur’un, kızının gözünün morardığını fark ettiği öğrenildi. Safiye Okur’un karakola giderek, kızının darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ve şikayet sonrasında doktor raporu alındığı bildirildi.

Konuşla ilgili olarak açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, konunun doğru olduğunu ancak yapanın bir öğretmen olmadığının altını çizerek, “Özel bir okulda öğrenim gören özürlü bir öğrencimizin darp edildiğiyle alakalı bir bilgi aldık. İlk gelen haber öğretmenin darp ettiği yönündeydi” dedi.

Yılmaz, gerekli görevlendirmeyi yaptıklarını ve inceleme sonrasında öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından istem dışı darp edildiğinin altını çizerek, “Okulda ki yetkililer konuyla ilgili öğrencinin babasına bilgi vermiş ancak baba eşi ile ayrı yaşadığı için bunu anneye bildirmemiş. Olay adli mercilere de intikal etmiş durumda. Bu öğrenciye olay sorulduğu zaman usta öğreticinin kendisini dövdüğünü söylüyor. Okul ise o saatte bahsi geçen usta öğreticinin okulda olmadığını iddia ediyor. Biz idari süreci başlattık. Bu olaya hangi açıdan bakarsanız bakın üzücü bir olay” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, söz konusu okulda sertifikasız öğretmenlerin çalıştığı yönünde iddiaların da bulunduğunu ve okulla ilgili olarak çok yönlü araştırma başlatıldığını söyledi. (iha)

