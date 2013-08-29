Düğün magandaları, 1 kişiyi daha yaraladı

Sarız ilçesinde av tüfeğiyle ateş açan 2 kişi, düğün merasiminden dönen araç sürücüsünü yaraladı.
Alınan bilgilere göre, Sarız ilçesine bağlı Çavdar köyündeki düğün merasiminden aracıyla dönen S.Y., mezarlık mevkisine geldiğinde A.B. ve M.B.'nin av tüfeği ile ateş açması sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan S.Y'nin tedavisi, kaldırıldığı Erciyes Tıp Fakültesinde Hastanesinde devam ediyor.
Olaydan sonra şüpheliler A.B. ve M.B'nin evinde yapılan aramada, ruhsatı ibraz edilemeyen otomatik av tüfeği ele geçirilerek muhafıza altına alınırken, şüpheliler de gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Sarız ilçesine bağlı Çavdar köyündeki düğün merasiminden aracıyla dönen S.Y., mezarlık mevkisine geldiğinde A.B. ve M.B.'nin av tüfeği ile ateş açması sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan S.Y'nin tedavisi, kaldırıldığı Erciyes Tıp Fakültesinde Hastanesinde devam ediyor.
Olaydan sonra şüpheliler A.B. ve M.B'nin evinde yapılan aramada, ruhsatı ibraz edilemeyen otomatik av tüfeği ele geçirilerek muhafıza altına alınırken, şüpheliler de gözaltına alındı.