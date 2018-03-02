“Dün Hocamızı sevmeyenler bugün helallik istiyor”

Saadet Partisi kurucularından Necmettin Erbakan ‘ın 7’inci vefat yıl dönümü dolayısıyla Hunat Camii’nde gerçekleştirilen mevlid programına Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan’ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.



“Erbakan Hocamızı anlayamadılar”

Programdan önce basın açıklamasında bulunan İl Başkanı Arıkan, “Aradan geçen 7 yıl süresince belki bugünlerde kullanan en çok ifade ‘Erbakan Hoca haklıymış’ cümlesidir. Bu cümleyi son birkaç gündür daha çok duymaya başladık. Sağlığında merhum hocamızı seven veya sevmeyen arkasından çok kötü sözler söyleyen ağır hakaretlerde bulunan insanlar bile bugün hocamızdan helallik istemektedirler. Hocamıza haksızlık yaptıklarını ifade etmektedirler. Biz şunu ifade etmek istiyoruz. Erbakan hocamız her ne kadar anlaşıldığı gibi anlayış kamuoyunda söz konusu olsa da biz hala Erbakan Hocamızın anlaşılamadığı kanaatindeyiz. Erbakan hocamız her zaman yeni bir adil dünyadan bahsetmişti. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünyada ki sömürü düzenin devam ettiğini, faizci kapitalist düzenin devam ettiğini yakından görmekteyiz. Bu iki düzen değişmedikçe ne Erbakan Hoca anlaşılabilir, ne de 28 Şubat’ın rövanşı alınmış olabilecektir” diye konuştu.



“Mikrofonlara Erbakan Hoca’nın talebeleriyiz diyenler Erbakan Fikir Duvarı’na tahammül edemiyor”

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanında Erbakan Fikir Duvarı açmak için talepte bulunduklarını, ancak taleplerinin geri çevrildiğini belirten İl Başkanı Arıkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesine Erbakan Hoca Haftası etkinlikleri dolayısıyla Cumhuriyet Meydanın da bir Erbakan Fikir Duvarı açmayı talep ettik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu talebimiz geri çevrildi. Bu kararı da ben kamuoyuna havale ediyorum. Mikrofonlar önüne gelindiğinde biz Erbakan Hoca’nın talebeleriyiz. Erbakan’ın yolundan gidiyoruz diyen insanların Erbakan Fikir Duvarına da tahammül edememeleri tarihi önümüzde ki süreçte mutlaka vicdanları yaralayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Arıkan’ın konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.