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Dünden Bugüne Kayseri Kadınları Konuşuldu

Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı programların startı verildi.

Dünden Bugüne Kayseri Kadınları Konuşuldu
İlk gün programında "Dünden Bugüne Kayseri'de Kadının Konumu" konulu bir panel düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen panele AK Parti Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Panelin açılış konuşmasını Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül Selman yaptı. 8 Mart'ın 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Selman, "Bu yıl, Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu günde ezber bozmak istedik. Günümüz kadının sadece sorunlarını konuşmak yerine, kadınların tüm sorunlara ve zorluklara rağmen ne kadar güçlü olduklarını, ne kadar mücadeleci olduklarını gün yüzüne çıkaralım istedik. O nedenledir ki bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz, 'Tarih Boyunca Kadın' konseptinde bir Selçuklu Kenti olarak 'Selçuklu Döneminde Kadın' konusunu işleyeceğiz. 5-8 Mart tarihleri arasında hazırlanan programda hem yakın geçmişimizden günümüze neler değiştiğini, hem de Selçuklu dönemi kadınlarımızın yetki, sorumluluk ve becerilerinden bahsedeceğiz. Dünyada ve ülkemizde hayatın her alanında olduğu gibi "kadın" konusunda yaşanan olumsuzlukların artışını önlemek için; kendi özümüzü anlamayı, öğrenmeyi ve ders çıkarmayı, acziyeti değil güçleri konuşmayı, duyarsızlığı değil dayanışmayı, üstünlüğü değil eşitliği konuşmalıyız, gündeme getirmeliyiz" diye konuştu.
Ardından Beyhan Bolak Hisarlıgil moderatörlüğünde "Dünden Bugüne Kayseri'de Kadının Konumu" konulu panele geçildi.
İlk panelist Prof. Dr. Kerim Türkmen, "Kayseri'de İmar Faaliyetine Katkıda Bulunan Kadınlar" başlıklı bir konuşma yaptı.
Nermin Hastaş ise Kayseri kadınlarının yaşamlarını kendi anılarından da yola çıkarak ele aldı.
Gazeteci Demet Öztürk, Kayseri'de iz bırakan kadınları konu alırken Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül Selman ise Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Panelin ardından davetliler, "Türk Fotoğrafında Anadolu Kadını" isimli sergiyi gezdiler.
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