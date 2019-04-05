“Dünya Astım Günü” Etkinlikleri Kapsamında Fidan Dikildi

ERÜ Toki Nizamiye girişinde bulunan hatıra ormanında düzenlenen etkinliğe, Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astım Ünitesi Prof. Dr. Fulya Tahan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Alerji ve Astım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Fulya Tahan, amaçlarının astım hastalığında temiz havaya dikkat çekmek olduğunu söyledi.









Prof. Dr. Tahan, “Astım hastalığı son zamanların giderek artan bir hastalığıdır. Bu hastalığın ortaya çıkmasında kirli havanın da çok önemli katkısı vardır. Tabi ki kalıtsal faktörlerin katkısı olduğu gibi, kirli havanında katkısı vardır. Tekrarlayan öksürükle, hışıltıyla ve nefes darlığı ile seyreden bir hastalık astım hastalığı. Özellikle tekrarlayan bronşit olan çocukların astım açısından mutlaka değerlendirilmesi, alerji testinin yapılması ve uygun tedaviye başlanması çok önemli. Hava kirliliği de önemli tetikçisi olduğu için astım hastalığının, biz burada temiz havaya vurgu yapmak istedik. Temiz hava deyince aklımıza yeşil geliyor, orman geliyor ve ağaç geliyor. Bizde ağaca vurgu yapmak istedik” diye konuştu.

