Dünya Çevre Günü etkinlikleri başladı

Kayseri’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindeki heyet etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Daha sonra Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında Kamçı’ya bilgiler verdi.

Burada konuşan Vali Kamçı, çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti. Kamçı, “Çevre geleceğimizden bize emanet olan ve o emanete sahip çıkmamız gereken bir olgu olarak algılamak lazım. Çevreye ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar güzel korur isek yarınımıza ve istikbalimize o şekilde aktarmış oluruz. Maalesef, dünyadaki sanayi gelişimi başta olmak üzere teknolojide ki gelişmelerin çevreye verdiği zararı kabul etmek lazımdır. Sanayisiz bir ülke olması mümkün değil, sanayimizin gelişmesi lazım” ifadelerini kullandı.