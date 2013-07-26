Dünyaca Ünlü Profesor Melikşahta Proje Yürütecek

Melikşah Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Uzam tarafından yürütülmekte olan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen “Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Xi'an Üniversitesi’nden dünyaca meşhur Prof. Dr. ZhiwuLi çalışmalar yapmak üzere Melikşah Üniversitesi’ne geldi.

1 Ocak 2013 tarihinde başlayan ve toplam 30 ay sürecek olan proje kapsamında toplamda 6 ay üniversiteye gelerek çalışmalar yapacak olan Prof. Dr. Li’yi Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mat, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Kayseri’de bir dünya üniversitesi olma yolunda büyük adımlar attıklarını belirterek, Prof. Dr. ZhiwuLi’nin Melikşah Üniversitesi’nin yürütmüş olduğu projelere vereceği destekten dolayı teşekkür etti.