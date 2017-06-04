Dünyada Bir ilk…Sosyal küllük...

Firma yetkilileri ciğerlerine sigara dolmuş insan görünümündeki proje için ilan verdi.

Güneş ve ateşe dayanıklı paslanmaz Polikarbon V9 Ultraviole malzemeden imal edildiği ifade edilen ürün açıklamasında,

“Sosyal ve bilgi içerikli mesaj verir. Dünyada bir ilk benzeri olmayan patentli bir üründür. Güneş ve ateşe dayanıklı paslanmaz Polikarbon V9 Ultraviole malzemesinden imal edilmiştir. Sosyal ve bilgi içerikli mesaj verir. Dünyada ilk benzeri görülmeyen patentli projedir. Sigaraya karşı psikolojik tiksinti, evrensel bir dil. Kent estetiğine uygun tasarım. Dumansız ve sağlıklı bir toplum için alternatifi olmayan bir ürün. Türkiye'de Üretilecektir. Unutmamalıyız ki, sağlıklı bir çevre için vereceğimiz her hizmet, kendi sağlığımız ve çocuklarımızın geleceği içindir.” ifadelerine yer verildi.

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