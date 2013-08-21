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Dünyanın En Büyük Hayat Ağacı Kayseri'de

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu medeniyetinin en önemli illerinden Kayseri'ye, cephe düzenleme çalışmaları kapsamında Selçuklu hayat ağacı yapılıyor.

Dünyanın En Büyük Hayat Ağacı Kayseri'de

Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yolu Projesi kapsamında meydana bakan bir binaya yapılan hayat ağacının boyu 16, eni ise 12 metre.

İnsanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde en fazla kullanılan simgesel temalardan olan hayat ağacı, Orta Asya'daki kullanış biçimleriyle benzerlikler taşırken, her ikisinde de ağacın dalları göğün katlarını simgeliyor.

Kayseri'ye tek parça halinde yapılacak  olan 196 metrekarelik hayat ağacının bir benzeri dünyada bulunmuyor.

Kent, Selçuklu döneminden kalma Gevher Nesibe Medresesi, Cami Kebir, Hunat Cami ve Medresesi, Hacı Kılıç Cami, Sultanhanı, Karatay Hanı, Sahabiye Medresesi gibi pek çok önemli Selçuklu esere ev sahipliği yapıyor

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