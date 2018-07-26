Dünyaya Uzanan Kardeşlik Eli

Yürüttüğü faaliyetlerinde dağıtım değil yardım yapmak prensibiyle hareket eden Beşir Derneği, temsilcilikleri ve binlerce gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı sürdürüyor. Ana hizmet kolları gıda, giyim, yakacak, eğitim, sağlık yardımları, doğal afetler sonrası oluşacak mağduriyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler olan Beşir Derneği, dünyanın neresinde yardım bekleyen bir ihtiyaç sahibi varsa onun yardımına koşuyor. Yardımlarını bağışçılarının destekleriyle gerçekleştiren dernek, bağışların toplanmasından ihtiyaç sahibine ulaştırılmasına kadarki süreçte etik kurallara uygun ve şeffaf bir yönetim tarzı izliyor. Hayata geçirdiği "Nitelikli İnsani Yardım Modeli" ile ihtiyaca özel çözümler üreterek hem büyük bir kaynak israfının önüne geçiyor hem de acil çözülmesi gereken ihtiyaca cevap verebiliyor.



Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan açlık ve kuraklık sorunlarının çözülmesi ve savaş mağdurlarına yardım edilmesi gibi önemli birçok konu başlığıyla ilgili yardım faaliyeti yürüten derneğin gündeminde, Kurban Bayramı döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar ise ayrı bir önem taşıyor. Sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri arasında Kurban Bayramı döneminde yapılacak çalışmalar için özel bir hassasiyet gösteren Beşir Derneği, bayrama sayılı günler kala çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temsilciliklerinde, kurban hizmetlerini daha sağlıklı ve düzenli yürütmek için eğitim çalışmaları ve seminerlere devam eden dernek vekaleten kurban kesimi ve dağıtımında oldukça sıkı kurallara bağlı hareket ediyor. Tüm bağışçılardan alınan vekâlet ve bağışlar sonrasında kesim işlemi yapılırken tüm süreç kaydediliyor ve bağışçı ile paylaşılıyor. Yapılacak kesim ve dağıtım işlemleri ise derneğin Bağış Takip Sayfasından takip edilebiliyor.



Yapılacak her bir bağışın ihtiyaç sahipleri için çok önemli olduğunu ifade eden Beşir Derneği yetkilileri, bu bayram da vacip, şükür, akika, adak ve benzeri niyetler ile kurban bağışı yapacak vatandaşların hayırlarına vesile olmayı amaçladıklarını, Kurban bayramında gerçekleştirilecek vekâleten kurban kesimi organizasyonları ile en ücra köşelerdeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirtti. [Kurumsal]



