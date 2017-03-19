“Dünyayı değiştirmek için kendimizi değiştirelim"

Prof. Dr. Kemal Sayar’ın “Kendimizi ve dünyayı nasıl daha iyi kılabiliriz?” sorusunun cevabını anlattığı söyleşi Şehir Tiyatrosu’nda yapıldı. Salonun tamamen dolduğu söyleşide insanın sürekli yaptığı bir hatadan bahseden Sayar, “Hepimiz dünyayı değiştirmek istiyoruz da çok azımız kendimizi değiştirmeye talip oluyoruz. Hepimiz dışarıdaki dünyada eksikler, kusurlar buluyoruz; ama kendimizde kusur bulmuyoruz. Halbuki dünya biz değişirsek değişir. Biz daha iyi insanlar olursak, biz iyiliğin merhametin adaletin sevdalıları olursak dünyayı da yavaş yavaş değiştiririz. Biz iyiliğin sevdalıları olursak önce aile ilişkimize sirayet eder, aileden mahalleye, mahalleden şehre, şehirlerden ülkeye yayılır. Maalesef insan kendisine kör bir varlık. Kendi hatalarımızla yüzleşmek istemiyoruz” dedi.







Söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Soyal, Prof. Dr. Kemal Sayar’a teşekkür ederek çiçek verdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ise “Şehir Kültür Sanat” dergisinin ilk üç sayısını hediye etti.

Kayserililerin çok şanslı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kemal Sayar, “İki yıl önce Valiliğimizin düzenlediği bir programa gelmiştim. İki senede Kayseri’de kültür sanat alanında çok büyük atılımlar gördüm. Şehir kütüphanelerle süsleniyor. Kütüphaneciliğin bir şehir hayatında bu kadar canlı hale gelmesinden çok büyük gurur ve memnuniyet duydum” diye konuştu.