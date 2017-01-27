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"Dur" ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı
Polis ekipleri, Kocasinan Bulvarı'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 JLS 18 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
Sürücü Ömer D, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçarken 10 araca çarpan otomobili, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta lastiklerine ateş ederek durdurdu.
Ömer D. ile yanında bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden Ömer D. hakkında yakalama kararı olduğu ve araçta silah bulunduğu öğrenildi.
AA
 
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