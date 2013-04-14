Duygulandıran Sarıkamış Oyunu

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen tiyatro gecesine Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Köker, İlçe Müftüsü Turgut Erhan, 7'den 70'e her yaştan izleyici katıldı. Tıklım tıklım dolan salonda yer kalmayınca izleyicilerin bazıları ayakta kaldı, bazıları da merdivenlere oturmak zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Allahuekber Dağlarında 22 Aralık 1914 tarihinde Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşta tek kurşun sıkmadan soğuktan donarak şehit düşen 90 bin askerimizin hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu, büyük ilgi gördü. Dul bir kadının çocuklarının seferberlikte yaşadığı sıkıntıları ve komutanların savaş sırasındaki soğuk ve imkansızlıklarla mücadelesinin canlandırıldığı oyun, izleyenleri tekrar o günlere götürdü. Seyircinin gözyaşlarına hakim olamadığı tiyatroda Türk askerinin vatan ve millet adına yaşadığı acıların dramı büyük ustalıkla anlatıldı. Oyunun sonunda kara kışta soğuya boyun bükmek zorunda kalan Türk askerinin sahnesi 99 yıl önce yaşanan acıları tekrar hatırlattı.

Herkesin ayakta alkışladığı oyun hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, amaçlarının yaklaşık 1 asır önce yaşanan acı tabloyu tüm kuşaklara anlatmak olduğunun söyledi. Başkan Yıldırım, Sarıkamış'ın özellikle Kayseri için çok büyük bir acı olduğunu belirterek, "Yeni gelin kadının dul oluşunu, 90 bin askerimizin tek kurşun sıkmadan şehit olduğunu düşünelim" dedi. Türk Milletinin yiyecek ekmeği, ayağında sarığı da olmasa hiçbir şeyden çekinmeyeceğini anlatan Başkan Yıldırım, "Kelimeler Sarıkamış'ı anlatmada kifayetsiz kalıyor. Sarıkamış'ın dünya tarihinde emsali yok. Rabbim milletimize bir daha böyle savaşlar yaşatmasın." diye konuştu. Sarıkamış'ı öğrenerek birlik ve beraberliğe sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Gençlerimizin çok iyi öğrenmesi lazım. O bembeyaz karın nasıl kıpkırmızı alkanlara dönüştüğünü iyi anlatmalıyız. Bu yüzden birlik ve beraberliğimizi iyi muhafaza etmeliyiz. Vatan için kanımızı canımızı verdik ama şimdi ülkemizin birliği ve beraberliği için canlarımızı birleştirme zamanı. Oyunu özveriyle canlandıran tüm ekibe teşekkür ediyorum. Buna benzer milli konuları sahnelemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Oyunun senaristi ve yönetmeni Arife Güler Kaftancı, 3 yıldır yaptığı araştırmaların sonucunda oyunu hazırladıklarını belirterek, "Gençlerle bu hayalimi yaşadığım için çok mutluyum" dedi. Oyuncular Sarıkamış'ı, 90 bin askerimizin acısını yaşayarak hissettiklerini ifade ederken, seyirciler de oyunu ağlayarak izlediklerini söyledi.