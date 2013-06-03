Duymadılar Ama Hissettiler

Melikgazi Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen 18. Geleneksel Toplu Nikah Töreninin en renkli çifti, işitme engelli Özge Biber ile Mehmet Sarı oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kıydığı nikahta, engelli çiftin tercümanlığını ise 12 yaşındaki kız çocuğu yaptı. İşaret dili ile Büyükkılıç ve işitme engelli çift arasında iletişim kuran kız çocuğu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ve konukların beğenisini kazandı.

Toplu nikah öncesi açıklama yapan Büyükkılıç, "Gençleri evlendirmek gerekir. En önemli ve anlamlı hizmetlerden birisiydi, belediyemiz ve diğer belediyelerin destekleriyle 18.’sini hayata geçiriyoruz. Peygamberimizin 'Evlenin, çoğalın' tavsiyesine uymak için ve Türk milletinin, olmazsa olmazı aile kavramını hayata geçirmek amacıyla böyle bir organizasyonu yaptık. Gerekli desteği sağlamak suretiyle, bu hayırlı işe öncü olduk" dedi.

Belediye meclis üyeleri, dernek üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen toplu nikah töreninde çiftlerin ve ailelerinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, tüm çiftlere altın hediye etmesinin ardından, hayırseverler de çeşitli hediyeleri evlenen çiftlere sundu.