Ebru sanatçısından “15 Temmuz” indirimi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken, kentimizde esnaflar, sanatçılar, bazı STK’lar çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Uzun zamandır Hunat Kültür Merkezi’nde Ebru sanatçılığı yapan Ahmet Kurt, tamamını kendi atölyesinde yaptığı tabloların fiyatını yüzde 50’den de daha aşağıya çekti.

Kısa bir süre önce söz konusu uygulamaya geçtiklerini aktaran Kurt, “15 Temmuz’da vatanına göz koyan hainlere göğsünü siper ederek kahramanlık destanı yazan halkımıza birazcık olsun minnet borcumuzu ödeyebilme adına fiyatlarımızı makul seviyelere indirdik. Türk milleti bu tarihi, bu ihaneti asla unutmayacak” diye konuştu.

Kurt, söz konusu indirimin 22 Temmuz’a kadar süreceğini kaydetti.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

