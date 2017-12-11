Eczacılara çocuklardaki şeker hastalığı anlatıldı

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, eczacılara çocuklarda görülen Tip 1 ve Tip 2 diyabet hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kurtoğlu, son yılarda ülkemizde 5 yaşın altındaki çocuklarda diyabet yani şeker hastalığının görülme sıklığının giderek arttığını belirterek, “Yenidoğan döneminde genetik temele dayalı neonalar diyabet görülmektedir. Daha doğrusu hayatın ilk 6 ayında ortaya çıkan şeker hastalığı neonatal diyabet grubu içinde kabul edilir. Daha sonraki yaşlarda şeker hastalığı genellikle pankreasın harabiyeti ile ortaya çıkan Tip 1 şeker hastalığıdır. Özellikle ergenlik döneminde ağır obezite ile birlikte Tip 2 şeker hastalığı görülebilmektedir. Diğer bir grup ise ailisel olarak, erişkin özellikler taşıyan diyabet olgularıdır ve MODY olarak isimlendirilmektedir” diye konuştu.

Genetik yatkınlık önemli

Genetik yatkınlığın şeker hastalığı açısından temel bir problem olduğunu ifade eden Kurtoğlu, “İnsan vücudunda önemli bir salgı bezi olan pankreasın ‘insülin’ adlı hormonu üretememesi veya insülinin etkisiz kalması diyabete neden olmaktadır. İnsülin üreten pankreasın beta hücreleri yetersiz kalınca Tip 1 diyabet, genetik nedenler veya aşırı şişmanlığa bağlı olarak insülin direncinin sonucunda ise Tip 2 diyabet hastalığı ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda ve bebeklerde görülen şeker hastalığının birçok nedeni bulunmaktadır. Genetik yatkınlığın üzerine annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar ve D vitamini eksikliği eklendiğinde diyabet süreci hızlanır. Doğumdan sonra kan değişimi, enfeksiyonlar, toksik maddeler ve diğer etkenlerle Tip 1 şeker hastalığı ortaya çıkar. Tip 2 şeker hastalığı ise daha çok obezite ile bağlantılıdır” dedi.

İlk 6 ay sadece anne sütü

Doğumdan sonra özellikle ilk 3 ayda inek sütü ile beslenen bebeklerin şeker hastası olabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bunun için bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü alması önerilmektedir. Doğum ağırlığı düşük veya aşırı olan bebekler ile kan değişimi yapılan bebekler de diyabet adayıdır. Beslenmede nitrat ve nitrat içeren salam, sosis, sucuk ve nitratlı gübrelerin aşırı kullanıldığı topraklarda yetiştirilen havuç, ıspanak, patatesin aşırı tüketilmesi de diyabeti tetiklemektedir. Kalabalık aile ortamı, viral enfeksiyonlar, stres, okula başlama ve ergenlik dönemi, diyabeti ortaya çıkaran diğer etkenlerdir.” Seminerin sonunda Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, eczacıların sorularını yanıtladı.