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Eczacılığın 179’uncu yılı

12’nci Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, bilimsel eczacılığın 179’uncu yılının, ‘Birlikleyiz ve Birlikteyiz’ ve ‘Eczacınız Yanınızda’ temalarıyla kutlanacağını söyledi.

Eczacılığın 179’uncu yılı
 Eczacılar Günü kutlamalarının bu yıl; ‘Birlikleyiz ve Birlikteyiz’ ve ‘Eczacınız Yanınızda’ şeklinde iki tema çerçevesinde yapılacağını belirten Ulutaş,  “Ana temamız ‘Birlikleyiz ve Birlikteyiz’. Toplum sağlığı, kamu yararı ve mesleki gelecek için birlikteyiz. İkinci temamız da ‘Eczacınız Yanınızda’. Hastalıkta, sağlıkta, yaşamın her anında, hastalık yönetimiyle alakalı konularda eczacınız sizin yanınızda temasını vurgulamak istiyoruz” dedi.
 Türk Eczacılar Birliği ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılacak olan kutlamaların 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Eczacılar Korosu konseriyle başlayacağını belirten Ulutaş, “Yarın Soğanlı Vadisinde bir gezi programımız olacak. Pazar günü meslektaşlarımızla gala yemeğinde bir araya geleceğiz ve 40’ıncı, 50’inci yılını dolduran  meslek büyüklerimize plaket takdimimiz olacak. Pazartesi günü de Atatürk anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile programımız var. Daha sonra, meslekte etik kurallar çerçevesinde takdir toplamış bazı mesleki büyüklerimiz ile bazı genç meslektaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Öğleden sonra da Prof. Dr. Yusuf Baran’ın, Eczacılık Fakültesinde  onkoloji ilaçlarında direnç gelişen durumlarla ilgili bir sunumu olacak” diye konuştu.
 
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