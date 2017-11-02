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“Edebiyatın toplum üzerindeki etkileri”

Gazetemiz yazarlarından edebiyat araştırmacısı Mehtap Karakaya Yörük “Edebiyatın toplum üzerindeki etkileri” konulu bir konferans verecek. Yörük konferansında edebiyat ve psikoloji ilişkisini irdeleyecek.

“Edebiyatın toplum üzerindeki etkileri”
 Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kısa adı ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği tarafından organize edilen program yarın akşam (3 Kasım Cuma) saat 19:00’da İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sevilen türküler de var

Programda THM sanatçıları Ersin Çimen ile Sevda Demir de sevilen türkülerimizi seslendirecekler.

(Kayseri Gündem)


(Kayseri Gündem)
 
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