“Edebiyatın toplum üzerindeki etkileri”

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kısa adı ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği tarafından organize edilen program yarın akşam (3 Kasım Cuma) saat 19:00’da İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Programda THM sanatçıları Ersin Çimen ile Sevda Demir de sevilen türkülerimizi seslendirecekler.