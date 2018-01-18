“Efendilik”ten taviz vermeyen dergi

2016 yılında İzmir’de bir grup genç tarafından kurulan ve internet ortamında yayınlanan “Efendi dergisi” bu güne kadar birçok amatör yazar ve şaire kucak açtı. “Varsa ‘söylemezsem ölürüm’ diyecekleriniz, buyurun!” sloganıyla yola çıkan dergi, internet ortamından çıkıp, gazete bayii ve kitapçılardaki raflarda yerini almak için gün sayıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:02