“Efendilik”ten taviz vermeyen dergi

2015 yılının Aralık ayında Sıddık Akçay'a, öğretmen olan eniştesi Kadir Şahin tarafından “Biz dergi sitesi yapabilir miyiz?” sorusu üzerine Efendi Dergi'nin temelleri atıldı. İmtiyaz sahipliğini de yine Kadir Şahin ve Sıddık Akçay üstlendi. Fırat Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuyan Akçay, uzun bir çalışmanın ardından 14 Mayıs 2016 günü e-dergi formatında yayın yapacak olan www.efendidergi.com 'u kurdu ve dergi web sitesi üzerinden yayın hayatına başladı.Yaklaşık iki yaşında olan Efendi Dergi kurulduğu günden itibaren, birçok amatör yazara, çizere ve şaire kucak açtı, ev sahipliği yaptı, yarenlik etti. “Varsa ‘söylemezsem ölürüm’ diyecekleriniz buyurun!” sloganıyla, her yaştan, her kesimden insanın yazabileceğini, yazmanın bir tutku olduğunu ve asla ulaşılmaz olmadığı mesajını iletti. Efendi Dergi kabına sığmadı, amatör yazar ve şairlerin eserlerini ve emeklerini değerlendirip yayınlamakla kalmadı. Aynı zamanda kendi kulvarında amatör şair ve yazarlara bir yazarlık ve şairlik atölyesi hizmeti de vermeye başladı.Herhangi bir vakfın, derneğin, grup ve oluşumun içerisinde ismen var olmayan dergi, Türkiye’nin her yerinden gönülden bağlı oldukları amaca hizmet etmek için bir araya gelmiş büyük bir aileye sahip oldu. Bütün Müslümanları ve bütün insanlığı kucaklayabilmenin, aynı zamanda hiçbir haksızlığa, hiçbir zulme sessiz kalmadan, “Ehl-i Sünnet vel cemaat” çerçevesi içerisinde korkmadan doğruya doğru, yanlışa yanlış diyenlerin buluşma noktası oldu. Bütün bunları yaparken adı gibi “Efendilik” çizgisinden de asla taviz vermedi.Genel Yayın Yönetmenliğini Kemal Ağca’ın üstlendiği Efendi Dergi sadece bir internet sitesi, e-dergi olmaktan çıkıp, gazete bayii ve kitapçılardaki raflarda yerini almak için gün sayıyor. Kurulduğu günden beri var olan dergiyi basılı olarak yayınlama hayali bir kaç ay içerisinde gerçekleşecek.Diğer yandan Efendi Dergi, internet sitesinde yayınladığı kitap tanıtımları, biyografiler ve testler ile de okuyucularının takdirini kazanmış durumda. Eski kelimelerden Kuran ayetlerine, Hadis-i şeriflerden değişik genel kültür konularına kadar birçok alanda farkındalık uyandırıcı bu testler oldukça seviliyor ve takip ediliyor.