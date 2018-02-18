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Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonunda görev değişimi

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Kadınlar Komisyonu’nda Başkanlığa Nilgün Serim seçildi.

Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonunda görev değişimi
Eğitim Bir Sen üyeleri ile tanışma toplantısında konuşan Serim, “4 bin 500 civarında üyemiz var. Kadın üyelerimizin sosyal etkinlik, kişisel gelişim, mesleki donanım taleplerine yönelik çok önemli çalışmaları bir bir hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.
Serim, "Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanımız Aydın Kalkan ve yönetim kurulunun bize tam destek vermelerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Kadınlar olarak zaten çocuklarımızın gelişimi için çalışıyoruz, sosyal hayatta daha etkin olmak istiyoruz, Kadın hassasiyetinin sosyal hayata yansıması için eğitimci arkadaşlarımızı harekete geçmeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni Eğitim Bir Sen Kayseri Kayseri 1 Nolu Şube Kadınlar Komisyonu’nda şu isimler yer alıyor: Başkan Nilgün Serim, Başkan Vekili Ayşe Taşçı, Başkan Yardımcıları Zekiye Taşar, Zehra Alacahan, Nihan Altınok, Nimet Özcan Kayan ve Zeynep Betül Özmen.
İHA
 
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